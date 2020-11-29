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Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yerleri

Pazar günü sitemizde yer verdiğimiz Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yerleri haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Kasım 29 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 09:00
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yerleri
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Acemi Anneler dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan dizi kısa süre sonra TRT 1 ekranlarında başlayacak ve hafta içi her gün saat 15.45’te ekranlara gelecek.

Berk Bakioğlu, Merve Üçer, Melisa Yıldıran ile Ozan Yıldırım’ın rol aldığı Acemi Anneler dizisi İstanbul’da çekiliyor.

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?

Dört anne adayının kafa kafaya vererek yaşadıkları hayat mücadeleleri etrafında gerçekleşecek dizi çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizi seti için hazırlanan atmosferle seyirciler huzurlu bir mahalle ortamını tadarak doksanlı yılları yaşayacak.

Acemi Anneler dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimi İstanbul’da yapılıyor. Beykoz’daki eski kundura fabrikasında kurulan sette Acemi Anneler dizisinin setini de ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 09:00
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Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerTrt 1
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