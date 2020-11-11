İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
Son Dakika
Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını...
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları

11 Kasım 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:00
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları
Takip Et:

Acemi Anneler dizisi TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Çekimleri başlayan dizi kısa süre sonra TRT 1 ekranlarında başlayacak ve hafta içi her gün saat 15.45’te ekranlara gelecek.

Berk Bakioğlu, Merve Üçer, Melisa Yıldıran ile Ozan Yıldırım’ın rol aldığı Acemi Anneler dizisi İstanbul’da çekiliyor.

Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?


Dört anne adayının kafa kafaya vererek yaşadıkları hayat mücadeleleri etrafında gerçekleşecek dizi çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Dizi seti için hazırlanan atmosferle seyirciler huzurlu bir mahalle ortamını tadarak doksanlı yılları yaşayacak.

Acemi Anneler dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

TRT 1’in yeni günlük dizisi Acemi Anneler’in çekimi İstanbul’da yapılıyor. Beykoz’daki eski kundura fabrikasında kurulan sette Acemi Anneler dizisinin setini de ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 11.11.2020 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu dizisi neden yok, hangi gün ve ne zaman yayınlanacak
Hekimoğlu dizisi neden yok, hangi gün ve ne zaman yayınlanacak
7. Koğuştaki Mucize filmi 93. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek
7. Koğuştaki Mucize filmi 93. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek
Parker filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Parker filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Kasım 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 11 Kasım 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 11 Kasım 2020 Çarşamba
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Kasım 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Kasım 2020 Çarşamba
Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizi çekim yeri ve mekanları
Şeref Sözü dizisi Şükran kimdir? Hülya Şen yaşı ve oynadığı diziler
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Celaleddin Harzemşah dizi konusu nedir? Celaleddin Harzemşah oyuncuları ve konusu
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Kişide corona virüsü olup olmadığı anlaşılır?
Çukur Efsun Kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Subaşı rol aldığı dizi ve yapımlar
Para cüzdanına defne yaprağı koyma ne işe yarar? Para kazandırdığı doğru mu? Defne yaprağı ritüeli işe yarıyor mu?
Sefirin Kızı İzabel kimdir? Gerçek adı nedir? Meltem Pamirtan hakkında bilgiler
Hes kodu ne demek, nasıl alınır? Hes kodu nasıl çıkarılır?
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Akbank Direkt 10 Bin TL Anında Kredi Hesaplama ve Başvuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile pandemi desteği kapsamında 2000 TL ödünç para kampanyası
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 10 Kasım 2020 Salı
Palamut nasıl pişirilir? Palamut pişirme tarifleri
Türkiye'nin Oscar aday filmi 7. Koğuştaki Mucize oldu!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.