Acemi Anneler dizisi ne zaman final yapacak, dizi kaç bölüm sürecek?

TRT 1’in yeni dizisi Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Yeni dizi ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazansa da reytinglerde istediğini bulamadı. Hafta içi her gün 15:45’te yayınlanan dizi farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça iddialı bir giriş yapmıştı. Ancak dizi reyting listesinde ilk 50’ye giremedi ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Acemi Anneler ne zaman final yapacak?

Acemi Anneler kaç bölüm yayınlanacak?

Yeni dizinin düşük reyting alması final iddialarını gündeme getirdi. Ancak dizinin Mayısıs 2021’e kadar kanalla sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan dizinin reytinglerde ki düşüşü sürerse kanal yönetimi final kararı alabilir. Ancak yeni dizinin daha yeni başlamış olması ve biraz zamana ihtiyacı olduğu söyleniyor.

Günlük dizi olan Acemi Anneler ortalama 150-160 bölüm sürecek. Öte yandan dizinin ikinci sezonda ekranlarda olup olmayacağı reytinglerde göstereceği performansa bağlı olacak.

Aile içi ilişkileri ve dostluk bağları konularını işleyen dizide oyuncuların uyumu ve samimi konusu beğenilse de bu beğeninin reytinglere yansıması gerekiyor.