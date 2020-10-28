İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Acemi Anneler dizisi Murat’ı kim canlandırıyor? Tolga Akman'ın biyografisi

Çarşamba günü basında geniş bir yer bulan Acemi Anneler dizisi Murat’ı kim canlandırıyor? Tolga Akman'ın biyografisi haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Acemi Anneler dizisi Murat’ı kim canlandırıyor? Tolga Akman'ın biyografisi konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ekim 28 Çarşamba tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 13:12
Acemi Anneler dizisi Murat’ı kim canlandırıyor? Tolga Akman'ın biyografisi
Takip Et:

Acemi Anneler Dizisi Murat Kimdir? 

Oyuncumuzun asıl adı Tolga Akman, yeni başlayan Acemi Anneler dizisinde Murat rolünü canlandırıyor. 26 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. 1.81 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındadır. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümünde tamamladı.

Murat, "Acemi Anneler" dizisinde insanlara yardım etmeye adanmış bir şekilde seyirci karşısına çıkacak. Bu nedenle işinde çok başarılıdır, hırsı yoktur ve para kazanmak yerine insan kazanmayı tercih eder. Acemi Anneler Murat, idealist ve karizmatik birisidir.


Tolga Akman şimdi TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Murat rolünü canlandırıyor, kariyerine Hayat isimli filmle başladı. Sonraki dönemde, tarihi dizi "Muhteşem Yüzyıl" da rol aldı.

İncir ağacı dizisinde Bekir rolünün yanında Muhteşem Yüzyıl, 40, Sınıf, Menekşe ile Halil, Küçük Sırlar, Melekler Korusun, Her Sevda Bir Veda, Beni Affet, Aşkın Bedeli, Azazil, Göç Zamanı, Yola Geldik gibi farklı projelerde de yer almıştır.

Beni Affet isimli dizide hayat verdiği Yaman rolüyle tanınmaktadır. Şimdilerde aktif olarak Acemi Anneler dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.



Son Güncelleme: 28.10.2020 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1MuratAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Acemi Anneler dizisi Murat’ı kim canlandırıyor? Tolga Akman'ın biyografisi
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Begüm Topçu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Kemal karakterini kim canlandırıyor? Berk Bakioğlu kimdir?
Acemi Anneler dizisine katılan Merve Üçer kimdir? Nil karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterini Cansın Yılmaz canlandırıyor
TRT1 Hayatın Ritmi programının sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan'ın hayatı
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Minecraft Mod indirme yöntemleri!
Filyasyon nedir? Filyasyon çalışması nasıl yapılır? Bakan Filyasyon çalışması dedi Türkiye merak etti!
Engelli Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır? – Emekli Olunca Ne Kadar Maaş Alırım?
La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon tarihi, konusu ve oyuncuları
Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada fare görmenin anlamı rüya tabirinde ne demektir?
Altın piyasasında yeni haftada neler olacak? Altın fiyatları düşer mi?
Vatandaşa bankalardan can suyu! Faizsiz kredi desteği!
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
T.C. kimlik no ile ile kredi notu sorgulama e-devlet 2020
Yemin dizisi Semih karakteri kimdir? Emre Kerem Ketenci'nin hayatı ve yer aldığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.