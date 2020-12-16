İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman'ın hayatı!

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman'ın hayatı! haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 16-12-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:12
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman'ın hayatı!
Takip Et:

Acemi Anneler Dizisi Murat Kimdir? 

Oyuncumuzun asıl adı Tolga Akman, yeni başlayan Acemi Anneler dizisinde Murat rolünü canlandırıyor. 26 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. 1.81 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındadır. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümünde tamamladı.

Murat, "Acemi Anneler" dizisinde insanlara yardım etmeye adanmış bir şekilde seyirci karşısına çıkacak. Bu nedenle işinde çok başarılıdır, hırsı yoktur ve para kazanmak yerine insan kazanmayı tercih eder. Acemi Anneler Murat, idealist ve karizmatik birisidir.

Tolga Akman şimdi TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Murat rolünü canlandırıyor, kariyerine Hayat isimli filmle başladı. Sonraki dönemde, tarihi dizi "Muhteşem Yüzyıl" da rol aldı.

İncir ağacı dizisinde Bekir rolünün yanında Muhteşem Yüzyıl, 40, Sınıf, Menekşe ile Halil, Küçük Sırlar, Melekler Korusun, Her Sevda Bir Veda, Beni Affet, Aşkın Bedeli, Azazil, Göç Zamanı, Yola Geldik gibi farklı projelerde de yer almıştır.

Beni Affet isimli dizide hayat verdiği Yaman rolüyle tanınmaktadır. Şimdilerde aktif olarak Acemi Anneler dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.



Son Güncelleme: 16.12.2020 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1MuratAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman'ın hayatı!
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal 7 Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncuları
Brütten nete maaş hesaplaması 2020
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kimdir, nereli yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun hayatı!
Acemi Anneler dizisi Nil karakteri kimdir? Merve Üçer kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ünlü şarkıcı Kubat'ın gerçek adı nedir? Nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır? Çıkardığı albümler hangileridir?
Engelli raporu yenileme için gerekli evraklar nelerdir? 2020 Engelli raporu yenileme
Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler nelerdir? Ehliyet randevusu nasıl nerden alınır?
Fenerbahçe isim hakları Socar’a mı satılacak?
Star TV Evrim Akın Yeni Bir Ev programı ne zaman başlayacak? Programın konsepti ne olacak?
Show TV Kuaförüm Sensin Yeni Sunucusu Gözde Kansu Kimdir? Hakkında Kısa Bilgiler
Puhutv çöktü mü? Jet Sosyete ve Babil yeni bölümü neden başlamıyor?
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
En kolay kredi veren bankalar hangileri, şartları nelerdir?
Emanet dizi oyuncusu Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Suhandan Kimdir? Pelin Abay kimdir?
Romanya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Show TV canlı yayın akışı 16 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.