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Acemi Anneler dizisi Murat karakteri kimdir? Tolga Akman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Acemi Anneler dizisi Murat karakteri kimdir? Tolga Akman kimdir, nereli, kaç yaşında? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Acemi Anneler dizisi Murat karakteri kimdir?’a dair gelişmeleri 30 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 13:12
Acemi Anneler dizisi Murat karakteri kimdir? Tolga Akman kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Acemi Anneler Dizisi Murat Kimdir? 

Oyuncumuzun asıl adı Tolga Akman, yeni başlayan Acemi Anneler dizisinde Murat rolünü canlandırıyor. 26 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. 1.81 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığındadır. Tiyatro eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümünde tamamladı.

Murat, "Acemi Anneler" dizisinde insanlara yardım etmeye adanmış bir şekilde seyirci karşısına çıkacak. Bu nedenle işinde çok başarılıdır, hırsı yoktur ve para kazanmak yerine insan kazanmayı tercih eder. Acemi Anneler Murat, idealist ve karizmatik birisidir.

Tolga Akman şimdi TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Murat rolünü canlandırıyor, kariyerine Hayat isimli filmle başladı. Sonraki dönemde, tarihi dizi "Muhteşem Yüzyıl" da rol aldı.

İncir ağacı dizisinde Bekir rolünün yanında Muhteşem Yüzyıl, 40, Sınıf, Menekşe ile Halil, Küçük Sırlar, Melekler Korusun, Her Sevda Bir Veda, Beni Affet, Aşkın Bedeli, Azazil, Göç Zamanı, Yola Geldik gibi farklı projelerde de yer almıştır.

Beni Affet isimli dizide hayat verdiği Yaman rolüyle tanınmaktadır. Şimdilerde aktif olarak Acemi Anneler dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 13:12
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Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1MuratAcemi Anneler
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