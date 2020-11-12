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Acemi Anneler dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

12 Kasım 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Acemi Anneler dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi? haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 12-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Kasım 2020 Perşembe 16:27
Acemi Anneler dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?
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TRT 1 kanalında bugün itibariyle yayınlanmaya başlayan Acemi Anneler dizisi izleyici ile buluştu. Günlük dizi olarak ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde 4 anne adayının hayat mücadelesi anlatılıyor. Anne olma heyecanı ile başlayan serüvenlerinin farklı sonuçları ile samimi bir aile dizisi izleyeceğiz.

Acemi Anneler dizisini nasıl buldunuz?


İlk bölümüyle ekranlara gelen Acemi Anneler dizisinde genç oyuncuların enerjisi ve tanıdık simalarıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Dizide Sevda karakterine hayat veren Ceren Topçu ve eşi Cantuğ Turay’ı geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinden tanımaktayız. Daha önce günlük dizi olarak yayınlanan Beni Affet, Unutma Beni ve Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol alan Merve Üçer, Berk Bakioğlı, Tolga Akman, Yağmur Öztürk ve Cansın Yılmaz’ı da bu dizilerden tanıyoruz. Günlük dizilerde izlediğimiz bu oyuncuların tek bir dizide birleşmesiyle izleyicilerin beğenisini kazanacaktır.

Acemi Anneler dizisi reytingleri

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün 15.45 de yayınlanacak dizi Esra Erol, Zuhal Topal’la Sofra’da ve Didem Arslan’la Vazgeçme gibi programlarla aynı saatte yayınlanıyor. Dizinin rakipleri yemek ve kayıp bulma programları olsa da bu programları izlemek istemeyen izleyiciler, Acemi Anneler’i izlemeyi tercih edecek.



Son Güncelleme: 12.11.2020 17:40
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1ReytingAcemi Anneler
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