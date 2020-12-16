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Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 16-12-2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 13:00
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cansın Yılmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Hayat karakteri, 20’li yaşlarında Cem’e aşık olan genç kız rolündedir. Babası doktor olan Hayat, babası ile aynı mesleği yapan Cem’e büyük bir ilgi duymaktadır.

Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterini Cansın Yılmaz canlandırmaktadır. 21 Ocak 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, spor ile yakından ilgilidir. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenimine devam eden oyuncunun Türkiye Jimnastik üçüncülüğü bulunmaktadır. Oyunculuk kariyerine henüz adım atan oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir.

2017 yılında Beni Affet dizisi ile oyunculuğa başlayan Cansın Çevik, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Son Güncelleme: 16.12.2020 13:00
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Anahtar Kelimeler:
Cansın YılmazHayatAcemi Anneler
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