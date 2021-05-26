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Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 26 Mayıs 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:00
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Hayat karakteri, 20’li yaşlarında Cem’e aşık olan genç kız rolündedir. Babası doktor olan Hayat, babası ile aynı mesleği yapan Cem’e büyük bir ilgi duymaktadır.

Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterini Cansın Yılmaz canlandırmaktadır. 21 Ocak 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, spor ile yakından ilgilidir. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenimine devam eden oyuncunun Türkiye Jimnastik üçüncülüğü bulunmaktadır. Oyunculuk kariyerine henüz adım atan oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir.

2017 yılında Beni Affet dizisi ile oyunculuğa başlayan Cansın Çevik, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.


Son Güncelleme: 26.05.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
Cansın YılmazHayatAcemi Anneler
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