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Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 06-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:00
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Hayat karakteri, 20’li yaşlarında Cem’e aşık olan genç kız rolündedir. Babası doktor olan Hayat, babası ile aynı mesleği yapan Cem’e büyük bir ilgi duymaktadır.

Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterini Cansın Yılmaz canlandırmaktadır. 21 Ocak 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, spor ile yakından ilgilidir. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenimine devam eden oyuncunun Türkiye Jimnastik üçüncülüğü bulunmaktadır. Oyunculuk kariyerine henüz adım atan oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir.

2017 yılında Beni Affet dizisi ile oyunculuğa başlayan Cansın Çevik, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Son Güncelleme: 06.01.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
Cansın YılmazHayatAcemi Anneler
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