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Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kimdir, nereli yaşı kaç?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kimdir, nereli yaşı kaç? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 16 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:00
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Hayat karakteri, 20’li yaşlarında Cem’e aşık olan genç kız rolündedir. Babası doktor olan Hayat, babası ile aynı mesleği yapan Cem’e büyük bir ilgi duymaktadır.

Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterini Cansın Yılmaz canlandırmaktadır. 21 Ocak 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, spor ile yakından ilgilidir. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenimine devam eden oyuncunun Türkiye Jimnastik üçüncülüğü bulunmaktadır. Oyunculuk kariyerine henüz adım atan oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir.

2017 yılında Beni Affet dizisi ile oyunculuğa başlayan Cansın Çevik, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
Cansın YılmazHayatAcemi Anneler
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