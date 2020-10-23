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Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanacak olan Acemi Anneler dizisinde Hayat kimdir ortaya çıktı. Dizide Hayat karakterine hayat veren Cansın Yılmaz hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.,

23 Ekim 2020 Cuma 16:19
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Hayat karakteri, 20’li yaşlarında Cem’e aşık olan genç kız rolündedir. Babası doktor olan Hayat, babası ile aynı mesleği yapan Cem’e büyük bir ilgi duymaktadır.

Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir?


Acemi Anneler dizisinde Hayat karakterini Cansın Yılmaz canlandırmaktadır. 21 Ocak 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelen oyuncu, spor ile yakından ilgilidir. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenimine devam eden oyuncunun Türkiye Jimnastik üçüncülüğü bulunmaktadır. Oyunculuk kariyerine henüz adım atan oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekmektedir.

2017 yılında Beni Affet dizisi ile oyunculuğa başlayan Cansın Çevik, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Acemi Anneler dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 16:19
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Anahtar Kelimeler:
Acemi AnnelerHayatCansın Yılmaz
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