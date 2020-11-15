İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Acemi Anneler dizisi Ezgi’yi kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey'in biyografisi

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden Acemi Anneler dizisi Ezgi’yi kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey'in biyografisi başlıklı haberimizi, 15.11.2020’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi’yi kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey'in biyografisi
Takip Et:

TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.


Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 11:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

2020 yılı stajyer öğrenci maaşları
Savaşçı dizisi neden yok, final mi yaptı? Savaşçı 100. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Lalegül TV Haftanın Sohbeti neden yok? Cübbeli Ahmet Hoca'ya ne oldu? Programı iptal edildi
F1 İstanbul GP'yi hangi takım ve pilot kazandı?
Gece tırnak kesilir mi? Tırnaklar hangi gün kesilmeli?
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
S Sport D Smart, Turkcell TV, TiviBu, Kablo TV, Vodafone TV kaçıncı kanalda?
Digiturk F1 yayını hangi kanalda? Digiturk S Sport nasıl izlenir, neden yok?
Tarihi Vaniköy Camii nerededir? Vaniköy camii kim tarafından yapıldı? Vaniköy tarihçesi
Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti?
Diş fırçalarken en sık yapılan hatalar
Cumartesi pazar günleri noter açık mı? Hafta sonu açık olan noterler
Romain Saiss kimdir? Kariyeri ve mevkisi ne? Beşiktaş'tan Romain Saiss transfer atağı
SGK Doğum Parası Sorgulama Nereden, Nasıl Yapılır?
Nikotini vücuttan temizlemek için etkili 8 bitkisel yöntem
Acemi Anneler dizisindeki Melahat karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Nil karakteri kimdir? Merve Üçer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Vodafone Kasım 2020 bedava internet kampanyası!
E-Devlet üzerinden SRC belgesi sorgulama işlemi
Yemin dizisine katılan Emre Kerem Ketenci kimdir? Semih karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Ezgi’yi kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey'in biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.