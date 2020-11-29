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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in yer aldığı diziler

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in yer aldığı diziler konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimize göz atarak Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in yer aldığı diziler ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in yer aldığı diziler
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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