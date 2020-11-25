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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı!

Gündeme giriş yaptığı ilk andan itibaren okurlarımızda büyük merak uyandıran Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı! haberi, kritik gelişmeleriyle 25.11.2020 tarihli yayınımızda yer alıyor! Şimdi okuyun, merak ettiklerinizi öğrenin.

25 Kasım 2020 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı!
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.


Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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