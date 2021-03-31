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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey yer aldığı dizi ve film yapımları

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey yer aldığı dizi ve film yapımları ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey yer aldığı dizi ve film yapımları hakkındaki güncel bilgileri 31 Mart 2021 Çarşamba tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey yer aldığı dizi ve film yapımları
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 31.03.2021 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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