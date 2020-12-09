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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 09-12-2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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