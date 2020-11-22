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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemde dikkat çeken Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey kimdir, nereli yaşı kaç? haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey kimdir, nereli yaşı kaç? haberini 22.11.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.


Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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