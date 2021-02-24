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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 24-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 24.02.2021 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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