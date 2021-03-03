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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey hakkında bilgiler

Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey hakkında bilgiler haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 3 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey hakkında bilgiler
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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