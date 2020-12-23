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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuğçe Özbey kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuğçe Özbey kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuğçe Özbey kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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