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Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Özbey nereli, yaşı kaç?

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Özbey nereli, yaşı kaç? haberinin en yeni ayrıntılarını 13.01.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:01
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Özbey nereli, yaşı kaç?
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 11:01
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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