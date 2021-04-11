İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 11 Nisan 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 11:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show İbrahim Tatlıses orkestrasındaki vokalistlerin isimleri
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show konuğu Yavuz Seçkin kimdir? Yavuz Seçkin nereli, kaç yaşında? Yavuz Seçkin hangi projelerde yer aldı?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ziynet Sali kimdir, nereli? Ziynet Sali kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Fettah Can kimdir, nereli? Fettah Can kaç yaşında, evli mi?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanım'ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri kimdir?
Nafaka bedeli hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2021 Nafaka kesintisi hesaplama işlemleri
Kıdem tazminatı nasıl alınır? 2021 Kıdem tazminatı hesaplaması
Acemi Anneler dizisi Melahat karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Gökçe Kayhan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Aleyna’sı kim canlandırıyor? Aslı Babayiğit'in biyografisi
İOKBS bursluk sınavı paraları hangi bankadan ödeniyor? İOKBS burs kartları hangi bankadan alınır?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir, nereli yaşı kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ nerelidir?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Ramo dizisi Boran karakteri kimdir? Yakup Turgut'un hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Livya öldü mü?
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2021 SPL nasıl alınır?
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2021
Zabıta olma şartları nelerdir? 2021 Zabıta nasıl olunuyor?
Ptt kart internet şifresi nasıl alınır? Ptt kart yeni geldi ama şifresi yok
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 11 Nisan 2021 Pazar
Koltukaltı kararması için çözüm önerileri ve yöntemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.