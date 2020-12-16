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Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 16 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğçe Özbey kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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