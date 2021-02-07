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Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve yer aldığı diziler

Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve yer aldığı diziler haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 07.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 11:00
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve yer aldığı diziler
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.

Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 11:00
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Anahtar Kelimeler:
EzgiAcemianneler
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