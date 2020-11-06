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Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

TRT1 ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşan Acemi Anneler dizisinde yer alan Ezgi karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ezgi'yi canlandıran genç oyuncu Tuğçe Özbey daha önce Beni Bırakma dizisinde oynamıştır.

06 Kasım 2020 Cuma 15:22
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
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TRT1 ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine hayat veren Tuğçe Özbey’in kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Sevda ve Orhan’ın kızı olan Ezgi aynı zamanda derslerinde oldukça da başarılıdır. Dizide Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat vermektedir.


Tuğçe Özbey Kimdir?

1999 yılında Ankara’da doğan Tuğçe Özbey Atatürk Fen Lisesini bitirmiştir. Başkent İletişim’de oyunculuk eğitimi alan Özbey ilk olarak Beni Bırakma dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Tuğçe Özbey Beni Bırakma ve Acemi Anneler dizilerinde rol almıştır. Genç oyuncunun Instagram hesabı ise @tugceozbeyy’dir.

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 15:22
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Anahtar Kelimeler:
AcemiannelerEzgi
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