İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir, nereli yaşı kaç?

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir, nereli yaşı kaç? haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 08.11.2020 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 13:30
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Acemi Anneler’in merhameti, temiz kalbi ve güzelliği yüzüne yansıyan karakteri Ceren, beş yıldır Tarık ile evlidir. Eşi öğretmen olan Ceren, adeta bir iyilik meleği, güler yüzlü ve sevecen bir kadındır.

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir?


Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırmaktadır. 1 Ocak 1999 yılında İstanbul’da doğan güzel oyuncu 57 kilogram ve 1.74 cm boyundadır. Modellik yapan oyuncu, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Öztürk, oyunculuk eğitiminin yanı sıra spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi de almıştır.

Genç oyuncu 2018 yılında Beni Affet, 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yağmur öztürkCerenAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Sihirli Annem'in eski oyuncuları dizinin yeni versiyonundan haberleri olmamasına isyan etti!
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda
Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncudan hüzünlü veda

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir, nereli yaşı kaç?
Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Emanet dizisinin Begüm'ü Gözde Gürkan'ın hayat hikayesi!
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul kimdir, nereli yaşı kaç?
E-Haciz neden dolayı gelir? E-Haciz hesaplardan nasıl kaldırılır?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler
İŞKUR evde paketleme işi ilanları ve başvuru yolları
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini kim canlandırıyor? Ege Semih Erken kimdir?
SMA hastalığı nedir, çeşitleri nelerdir?
Canevim Simla kimdir? Gerçek adı nedir? Esin Alpogan Mertsöz Rol aldığı yapımlar
Zalim İstanbul dizisi son bölüm ne zaman? Zalim İstanbul final tarihi belli oldu!
MasterChef ifşalarını kim yapıyor? Program yayından kaldırılacak mı?
Final okulları 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ustalık kalfalık belgesi nasıl ve nereden alınabilir? Ustalık belgesi için sınavlar ne zaman yapılır?
2020 ÖTV indirimi var mı? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Apple Airpods tanıtma, sıfırlama ve resetleme işlemleri
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova kimdir, nereli yaşı kaç?
Kadın sigortalılar doğum borçlanması ile birlikte 6 sene erken emekli olabiliyor!
Acemi Anneler dizisindeki Ezgi karakteri Kimdir? Tuğçe Özbey dizideki rolü ve hayatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.