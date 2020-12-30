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Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 13:30
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Acemi Anneler’in merhameti, temiz kalbi ve güzelliği yüzüne yansıyan karakteri Ceren, beş yıldır Tarık ile evlidir. Eşi öğretmen olan Ceren, adeta bir iyilik meleği, güler yüzlü ve sevecen bir kadındır.

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırmaktadır. 1 Ocak 1999 yılında İstanbul’da doğan güzel oyuncu 57 kilogram ve 1.74 cm boyundadır. Modellik yapan oyuncu, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Öztürk, oyunculuk eğitiminin yanı sıra spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi de almıştır.

Genç oyuncu 2018 yılında Beni Affet, 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Yağmur öztürkCerenAcemi Anneler
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