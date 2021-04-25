İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk doğum tarihi

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk doğum tarihi haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 25.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

25 Nisan 2021 Pazar 13:30
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk doğum tarihi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Acemi Anneler’in merhameti, temiz kalbi ve güzelliği yüzüne yansıyan karakteri Ceren, beş yıldır Tarık ile evlidir. Eşi öğretmen olan Ceren, adeta bir iyilik meleği, güler yüzlü ve sevecen bir kadındır.

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırmaktadır. 1 Ocak 1999 yılında İstanbul’da doğan güzel oyuncu 57 kilogram ve 1.74 cm boyundadır. Modellik yapan oyuncu, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Öztürk, oyunculuk eğitiminin yanı sıra spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi de almıştır.

Genç oyuncu 2018 yılında Beni Affet, 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol almıştır.




Son Güncelleme: 25.04.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yağmur öztürkCerenAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman yeni bölümde Savcı bey ölüyor mu?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Ahmet Uğur Say nerelidir?
Arıza dizisi Balaban karakterini kim canlandırıyor? Rüzgar Aksoy biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir?
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek ismi ne? Tuncer Salman hakkında bilgiler
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?
O Adam Oldun Mu başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Sol Yanım dizisindeki Barbar karakteri Kimdir? Emre Dinler dizideki rolü ve hayatı
Gönül Dağı dizisine katılan Faruk Karagül kimdir? Yaşar karakteri kimdir?
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Arıza Aslı kimdir? Sıla Gözüm biyografisi
Teşkilat dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Mert Karabulut dizideki rolü ve hayatı
Teşkilat dizisinde Hulki karakterine Nihat Altınkaya hayat veriyor
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın hayatı!
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.