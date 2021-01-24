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Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç? ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 24 Ocak 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

24 Ocak 2021 Pazar 13:30
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Acemi Anneler’in merhameti, temiz kalbi ve güzelliği yüzüne yansıyan karakteri Ceren, beş yıldır Tarık ile evlidir. Eşi öğretmen olan Ceren, adeta bir iyilik meleği, güler yüzlü ve sevecen bir kadındır.

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırmaktadır. 1 Ocak 1999 yılında İstanbul’da doğan güzel oyuncu 57 kilogram ve 1.74 cm boyundadır. Modellik yapan oyuncu, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Öztürk, oyunculuk eğitiminin yanı sıra spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi de almıştır.

Genç oyuncu 2018 yılında Beni Affet, 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 24.01.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Yağmur öztürkCerenAcemi Anneler
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