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Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Yağmur Öztürk oynadığı diziler

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Yağmur Öztürk oynadığı diziler konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 9 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:30
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Yağmur Öztürk oynadığı diziler
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Acemi Anneler’in merhameti, temiz kalbi ve güzelliği yüzüne yansıyan karakteri Ceren, beş yıldır Tarık ile evlidir. Eşi öğretmen olan Ceren, adeta bir iyilik meleği, güler yüzlü ve sevecen bir kadındır.

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırmaktadır. 1 Ocak 1999 yılında İstanbul’da doğan güzel oyuncu 57 kilogram ve 1.74 cm boyundadır. Modellik yapan oyuncu, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Öztürk, oyunculuk eğitiminin yanı sıra spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi de almıştır.

Genç oyuncu 2018 yılında Beni Affet, 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 09.12.2020 13:30
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Yağmur öztürkCerenAcemi Anneler
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