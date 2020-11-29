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Acemi Anneler dizisi Ceren karakteri kimdir? Yağmur Öztürk'ün hayatı ve yer aldığı diziler

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Acemi Anneler dizisi Ceren karakteri kimdir? Yağmur Öztürk'ün hayatı ve yer aldığı diziler gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 13:30
Acemi Anneler dizisi Ceren karakteri kimdir? Yağmur Öztürk'ün hayatı ve yer aldığı diziler
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Acemi Anneler’in merhameti, temiz kalbi ve güzelliği yüzüne yansıyan karakteri Ceren, beş yıldır Tarık ile evlidir. Eşi öğretmen olan Ceren, adeta bir iyilik meleği, güler yüzlü ve sevecen bir kadındır.

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırmaktadır. 1 Ocak 1999 yılında İstanbul’da doğan güzel oyuncu 57 kilogram ve 1.74 cm boyundadır. Modellik yapan oyuncu, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Öztürk, oyunculuk eğitiminin yanı sıra spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi de almıştır.

Genç oyuncu 2018 yılında Beni Affet, 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 29.11.2020 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Yağmur öztürkCerenAcemi Anneler
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