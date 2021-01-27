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Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Semih Erken nereli, yaşı kaç?

Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Semih Erken nereli, yaşı kaç? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Semih Erken nereli, yaşı kaç? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 27 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:20
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Semih Erken nereli, yaşı kaç?
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Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü ekranlara ilk bölümü ile gelecektir. Trt1 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Acemi Anneler, yeni anne olmuş olan 4 kadının mücadelesini anlatacaktır.

Acemi Anneler dizisinden Cenk:

Acemi Anneler adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Cenk karakterini, 2017 Best Model Türkiye yarışmasının 2’ ncisi olan Ege Semih Erken canlandıracak.

 

Ege Semih Erken oyunculuk kariyerine Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Emre karakteri ile başlamıştır. Oyuncu ekranlarda yenidir ve ikinci dizisi Acemi Anneler olacaktır.

 

Acemi Anneler dizisinde yer alan Cenk oldukça yakışıklı bir karakterdir. Ege Semih Erken için ise maalesef detaylı bilgiler henüz basın ile paylaşılmamıştır. Paylaşıldığında ise haberimiz revize edilecektir.

 

Ege Semih Erken aktif olarak sosyal medya kullanımı yapmaktadır. Oyuncunun sosyal medya kullanıcı adı ise @egesemihh’ dir.



Son Güncelleme: 27.01.2021 13:20
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