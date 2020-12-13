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Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı ne? Ege Semih Erken oynadığı diziler

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı ne? Ege Semih Erken oynadığı diziler haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı ne? Ege Semih Erken oynadığı diziler haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 13.12.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 13:20
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı ne? Ege Semih Erken oynadığı diziler
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Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü ekranlara ilk bölümü ile gelecektir. Trt1 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Acemi Anneler, yeni anne olmuş olan 4 kadının mücadelesini anlatacaktır.

Acemi Anneler dizisinden Cenk:

Acemi Anneler adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Cenk karakterini, 2017 Best Model Türkiye yarışmasının 2’ ncisi olan Ege Semih Erken canlandıracak.

 

Ege Semih Erken oyunculuk kariyerine Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Emre karakteri ile başlamıştır. Oyuncu ekranlarda yenidir ve ikinci dizisi Acemi Anneler olacaktır.

 

Acemi Anneler dizisinde yer alan Cenk oldukça yakışıklı bir karakterdir. Ege Semih Erken için ise maalesef detaylı bilgiler henüz basın ile paylaşılmamıştır. Paylaşıldığında ise haberimiz revize edilecektir.

 

Ege Semih Erken aktif olarak sosyal medya kullanımı yapmaktadır. Oyuncunun sosyal medya kullanıcı adı ise @egesemihh’ dir.



Son Güncelleme: 13.12.2020 13:20
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