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Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 17-02-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 13:20
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü ekranlara ilk bölümü ile gelecektir. Trt1 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Acemi Anneler, yeni anne olmuş olan 4 kadının mücadelesini anlatacaktır.

Acemi Anneler dizisinden Cenk:

Acemi Anneler adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Cenk karakterini, 2017 Best Model Türkiye yarışmasının 2’ ncisi olan Ege Semih Erken canlandıracak.

 

Ege Semih Erken oyunculuk kariyerine Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Emre karakteri ile başlamıştır. Oyuncu ekranlarda yenidir ve ikinci dizisi Acemi Anneler olacaktır.

 

Acemi Anneler dizisinde yer alan Cenk oldukça yakışıklı bir karakterdir. Ege Semih Erken için ise maalesef detaylı bilgiler henüz basın ile paylaşılmamıştır. Paylaşıldığında ise haberimiz revize edilecektir.

 

Ege Semih Erken aktif olarak sosyal medya kullanımı yapmaktadır. Oyuncunun sosyal medya kullanıcı adı ise @egesemihh’ dir.



Son Güncelleme: 17.02.2021 13:20
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