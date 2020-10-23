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Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken doğum tarihi

19 Ekim Pazartesi günü izleyicisi ile TRT1 ekranlarında buluşacak olan günlük dizi Acemi Anneler, dizi severler arasında adeta bir merak konusu olmuştur. Konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edilen Acemi Anneler dizisinden bu haberimizde ele alacağımız ve hakkında detaylı bilgiler vereceğimiz karakterin adı Cenk'tir. İşte detaylar...

23 Ekim 2020 Cuma 16:36
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken doğum tarihi
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Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü ekranlara ilk bölümü ile gelecektir. Trt1 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Acemi Anneler, yeni anne olmuş olan 4 kadının mücadelesini anlatacaktır.

Acemi Anneler dizisinden Cenk:

Acemi Anneler adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Cenk karakterini, 2017 Best Model Türkiye yarışmasının 2’ ncisi olan Ege Semih Erken canlandıracak.

 


Ege Semih Erken oyunculuk kariyerine Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Emre karakteri ile başlamıştır. Oyuncu ekranlarda yenidir ve ikinci dizisi Acemi Anneler olacaktır.

 

Acemi Anneler dizisinde yer alan Cenk oldukça yakışıklı bir karakterdir. Ege Semih Erken için ise maalesef detaylı bilgiler henüz basın ile paylaşılmamıştır. Paylaşıldığında ise haberimiz revize edilecektir.

 

Ege Semih Erken aktif olarak sosyal medya kullanımı yapmaktadır. Oyuncunun sosyal medya kullanıcı adı ise @egesemihh’ dir.



Son Güncelleme: 23.10.2020 16:36
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