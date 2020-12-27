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Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Aralık 27 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 13:20
Acemi Anneler dizisi Cenk karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü ekranlara ilk bölümü ile gelecektir. Trt1 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Acemi Anneler, yeni anne olmuş olan 4 kadının mücadelesini anlatacaktır.

Acemi Anneler dizisinden Cenk:

Acemi Anneler adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Cenk karakterini, 2017 Best Model Türkiye yarışmasının 2’ ncisi olan Ege Semih Erken canlandıracak.

 

Ege Semih Erken oyunculuk kariyerine Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Emre karakteri ile başlamıştır. Oyuncu ekranlarda yenidir ve ikinci dizisi Acemi Anneler olacaktır.

 

Acemi Anneler dizisinde yer alan Cenk oldukça yakışıklı bir karakterdir. Ege Semih Erken için ise maalesef detaylı bilgiler henüz basın ile paylaşılmamıştır. Paylaşıldığında ise haberimiz revize edilecektir.

 

Ege Semih Erken aktif olarak sosyal medya kullanımı yapmaktadır. Oyuncunun sosyal medya kullanıcı adı ise @egesemihh’ dir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 13:20
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