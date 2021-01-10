İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker şehit oldu
Son Dakika
Son dakika... Diyarbakır'da 1 asker...

Acemi Anneler dizisi Cenk karakteri kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Acemi Anneler dizisi Cenk karakteri kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 10.01.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

10 Ocak 2021 Pazar 13:20
Acemi Anneler dizisi Cenk karakteri kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü ekranlara ilk bölümü ile gelecektir. Trt1 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Acemi Anneler, yeni anne olmuş olan 4 kadının mücadelesini anlatacaktır.

Acemi Anneler dizisinden Cenk:

Acemi Anneler adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Cenk karakterini, 2017 Best Model Türkiye yarışmasının 2’ ncisi olan Ege Semih Erken canlandıracak.

 

Ege Semih Erken oyunculuk kariyerine Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Emre karakteri ile başlamıştır. Oyuncu ekranlarda yenidir ve ikinci dizisi Acemi Anneler olacaktır.

 

Acemi Anneler dizisinde yer alan Cenk oldukça yakışıklı bir karakterdir. Ege Semih Erken için ise maalesef detaylı bilgiler henüz basın ile paylaşılmamıştır. Paylaşıldığında ise haberimiz revize edilecektir.

 

Ege Semih Erken aktif olarak sosyal medya kullanımı yapmaktadır. Oyuncunun sosyal medya kullanıcı adı ise @egesemihh’ dir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi Anneler KadrosuAcemi Anneler Kadrosu|Acemi Anneler Dizi OyuncularıAcemi Anneler Ne Zaman Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Yıldız Tilbe'den İbo Show açıklamaları!
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?
Survivor 2021 Yiğit Poyraz kimdir? Kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında?
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kimdir ve kaç yaşında?
Çukur'da dengeler yine değişecek! O isim geri dönüyor
Çukur'da dengeler yine değişecek! O isim geri dönüyor

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Cenk karakteri kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri kimdir? Tolga Akman nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizisindeki Kemal karakteri kimdir? Berk Bakioğlu nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Merve Üçer kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler Hayat kimdir? Cansın Yılmaz biyografisi
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Dargın Kuzenler filmi nerede çekildi? Filmin konusu ve oyuncuları
Müge Anlı uzmanlar neden programda yok? 23 Mart uzmanlar neden programa çıkmadı?
Gel Dese Aşk dizisi bitti mi, final bölümü yayınlanmayacak mı? Gel Dese Aşk neden final yaptırıldı
Gümüş fiyatlarında son durum nedir? Gümüşe yatırım yapılır mı?
A101 29 Haziran – 5 Temmuz 2019 haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğu
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?
Aile hekimi ilaç raporu verebilir mi? İlaç raporu yenileme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Özbey kimdir?
Borsayı öğrenmenin kolay yolu: Sıfırdan borsa eğitimi!
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.