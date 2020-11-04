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Acemi Anneler dizisi Beyza’yı kim canlandırıyor? Melis Yıldıran'ın biyografisi

Gündemde büyük yankı uyandıran Acemi Anneler dizisi Beyza’yı kim canlandırıyor? Melis Yıldıran'ın biyografisi ile ilgili olarak merak edilen 4 Kasım 2020 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Acemi Anneler dizisi Beyza’yı kim canlandırıyor? Melis Yıldıran'ın biyografisi ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 4 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

04 Kasım 2020 Çarşamba 13:21
Acemi Anneler dizisi Beyza’yı kim canlandırıyor? Melis Yıldıran'ın biyografisi
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Acemi Anneler adlı dizi ile izleyicinin beğenisine sunulacak olan Beyza adlı karakteri canlandıran oyuncu Melis Yıldıran’ dır. Daha önce herhangi bir dizide bulunmayan, yani ekranların en yeni yüzlerinden biri olacak Melis Yıldıran kariyerine TRT1’ de yer alacak ve hafta içi her gün yayınlanacak olan Acemi Anneler’ de başlayacak.

Acemi Anneler adlı dizide 4 adet kadın başrolün yanında 4 adet erkek başrolde yer almaktadır. Dizinin hikayesi ise dört kadının annelik ile ilgili verdiği mücadelelere odaklanacak. Melis Yıldıran’ da bu dört acemi anneden biri olan Beyza karakterini canlandıracak. 19 Ekim Pazartesi günü saat 15. 30’ da ilk bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Acemi Anneler hafta içinin kalan günlerinde de 15. 30’ da ekranlara gelmeye devam edecek. Melis Yıldıran’ ın rol partneri ise Beni Affet adlı dizide sergilediği performans ile kendini tanıtan Tolga Akman’ dır.


 

Acemi Anneler Beyza:

Beyza ile Murat çiftinin harika bir evliliği vardır. Beyza kocası Murat’ ı çok sevmektedir. Karakterin kişilik özellikleri ise; iyi niyetliliği ve iyi kalpli olmasıdır, lakin kendisi biraz takıntılı bir kişiliğe sahiptir. Durmadan olup olmadık şeyleri kafasına takan Beyza başta kendi mutluluğuna zarar vermektedir. Murat ile Beyza çocuk yapmaya karar verir ama bu bebeğin sorumluluğu Beyza için çok büyük sorun teşkil edecektir. Beyza diğer Acemi Anneler olan Sevda, Ceren ve Nil ile aynı mahallede büyümüş çocukluk arkadaşlarıdır ve araları hala çok iyidir.

Melis Yıldıran:

Melis Yıldıran ilk ekran deneyimini Acemi Anneler ile birlikte yaşasa da güzel oyuncunun daha öncesinde tiyatrolarda oyunculuk performansı sergilediği bilinmektedir. Melis Yıldıran birçok tiyatro ve oyunculuk dersi almıştır ve kendisi Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.



Son Güncelleme: 04.11.2020 13:21
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