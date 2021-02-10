İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler

Basın bülteninde göze çarpan Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 10 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak, Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Acemi Anneler adlı dizi ile izleyicinin beğenisine sunulacak olan Beyza adlı karakteri canlandıran oyuncu Melis Yıldıran’ dır. Daha önce herhangi bir dizide bulunmayan, yani ekranların en yeni yüzlerinden biri olacak Melis Yıldıran kariyerine TRT1’ de yer alacak ve hafta içi her gün yayınlanacak olan Acemi Anneler’ de başlayacak.

Acemi Anneler adlı dizide 4 adet kadın başrolün yanında 4 adet erkek başrolde yer almaktadır. Dizinin hikayesi ise dört kadının annelik ile ilgili verdiği mücadelelere odaklanacak. Melis Yıldıran’ da bu dört acemi anneden biri olan Beyza karakterini canlandıracak. 19 Ekim Pazartesi günü saat 15. 30’ da ilk bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Acemi Anneler hafta içinin kalan günlerinde de 15. 30’ da ekranlara gelmeye devam edecek. Melis Yıldıran’ ın rol partneri ise Beni Affet adlı dizide sergilediği performans ile kendini tanıtan Tolga Akman’ dır.

 

Acemi Anneler Beyza:

Beyza ile Murat çiftinin harika bir evliliği vardır. Beyza kocası Murat’ ı çok sevmektedir. Karakterin kişilik özellikleri ise; iyi niyetliliği ve iyi kalpli olmasıdır, lakin kendisi biraz takıntılı bir kişiliğe sahiptir. Durmadan olup olmadık şeyleri kafasına takan Beyza başta kendi mutluluğuna zarar vermektedir. Murat ile Beyza çocuk yapmaya karar verir ama bu bebeğin sorumluluğu Beyza için çok büyük sorun teşkil edecektir. Beyza diğer Acemi Anneler olan Sevda, Ceren ve Nil ile aynı mahallede büyümüş çocukluk arkadaşlarıdır ve araları hala çok iyidir.

Melis Yıldıran:

Melis Yıldıran ilk ekran deneyimini Acemi Anneler ile birlikte yaşasa da güzel oyuncunun daha öncesinde tiyatrolarda oyunculuk performansı sergilediği bilinmektedir. Melis Yıldıran birçok tiyatro ve oyunculuk dersi almıştır ve kendisi Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.



Son Güncelleme: 10.02.2021 13:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi Anneler KadrosuAcemi Anneler Kadrosu|Acemi Anneler Dizi OyuncularıAcemi Anneler Ne Zaman Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
Survivor Sergen'e vatoz saldırdı!
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Gerçek adı ne? Cantuğ Turay oynadığı diziler
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Şubat 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler Cenk kimdir? Ege Semih Erken Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Acemi Anneler dizisine katılan Tolga Akman kimdir? Murat karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan kaç yaşında? nerelidir?
Acemi Anneler dizisi Nil (Merve Üçer) kimdir?
Kapalı cezaevinden açık ceza evine geçiş düzenlemesi şartları neler? Kimler nasıl faydalanacak?
Mucize 2 Aşk filmi nerede çekildi? Filmin çekildiği yerler
Yeni SUV Alfa Romeo Stevio aracın Türkiye satış fiyatları ve özellikleri açıklandı!
Ayyüce isminin anlamı ne demek ve kökeni nerden geliyor?
Kredi kartı ile sgk prim ödeme işlemleri
Asgari ücret 2021 yılı ne kadar oldu? Brüt asgari ücret ve AGİ indirimleri
Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 10 Şubat 2021 Çarşamba
Emanet dizisi Zuhal karakteri kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında?
Koronavirüs cinsel yolla virüs bulaşır mı? Bu konuda nelere dikkat edilmeli?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.