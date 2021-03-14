İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran nerelidir?

Sıcak gündemde yer tutan Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran nerelidir? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 14 Mart 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 13:21
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran nerelidir?
Takip Et:

Acemi Anneler adlı dizi ile izleyicinin beğenisine sunulacak olan Beyza adlı karakteri canlandıran oyuncu Melis Yıldıran’ dır. Daha önce herhangi bir dizide bulunmayan, yani ekranların en yeni yüzlerinden biri olacak Melis Yıldıran kariyerine TRT1’ de yer alacak ve hafta içi her gün yayınlanacak olan Acemi Anneler’ de başlayacak.

Acemi Anneler adlı dizide 4 adet kadın başrolün yanında 4 adet erkek başrolde yer almaktadır. Dizinin hikayesi ise dört kadının annelik ile ilgili verdiği mücadelelere odaklanacak. Melis Yıldıran’ da bu dört acemi anneden biri olan Beyza karakterini canlandıracak. 19 Ekim Pazartesi günü saat 15. 30’ da ilk bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Acemi Anneler hafta içinin kalan günlerinde de 15. 30’ da ekranlara gelmeye devam edecek. Melis Yıldıran’ ın rol partneri ise Beni Affet adlı dizide sergilediği performans ile kendini tanıtan Tolga Akman’ dır.

 

Acemi Anneler Beyza:

Beyza ile Murat çiftinin harika bir evliliği vardır. Beyza kocası Murat’ ı çok sevmektedir. Karakterin kişilik özellikleri ise; iyi niyetliliği ve iyi kalpli olmasıdır, lakin kendisi biraz takıntılı bir kişiliğe sahiptir. Durmadan olup olmadık şeyleri kafasına takan Beyza başta kendi mutluluğuna zarar vermektedir. Murat ile Beyza çocuk yapmaya karar verir ama bu bebeğin sorumluluğu Beyza için çok büyük sorun teşkil edecektir. Beyza diğer Acemi Anneler olan Sevda, Ceren ve Nil ile aynı mahallede büyümüş çocukluk arkadaşlarıdır ve araları hala çok iyidir.

Melis Yıldıran:

Melis Yıldıran ilk ekran deneyimini Acemi Anneler ile birlikte yaşasa da güzel oyuncunun daha öncesinde tiyatrolarda oyunculuk performansı sergilediği bilinmektedir. Melis Yıldıran birçok tiyatro ve oyunculuk dersi almıştır ve kendisi Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.



Son Güncelleme: 14.03.2021 13:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi Anneler KadrosuAcemi Anneler Kadrosu|Acemi Anneler Dizi OyuncularıAcemi Anneler Ne Zaman Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 47. bölüm fragmanı 14 mart 2021 Pazar
Survivor 2021 47. bölüm fragmanı 14 mart 2021 Pazar
Gönül Dağı 20. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
Gönül Dağı 20. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
Kuzey Yıldızı 55. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kuzey Yıldızı son bölüm Show TV canlı izle
Kuzey Yıldızı 55. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kuzey Yıldızı son bölüm Show TV canlı izle
Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle
Sen Çal Kapımı 35. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Sen Çal Kapımı son bölüm FOX canlı izle
Kardeşlerim 4. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kardeşlerim son bölüm ATV canlı izle
Kardeşlerim 4. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi Kardeşlerim son bölüm ATV canlı izle
Yaralı Kalbim 38. bölüm fragmanı 14 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 38. bölüm fragmanı 14 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran nerelidir?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Semih Erken kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler Murat kimdir? Tolga Akman Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?
Acemi Anneler dizisindeki Sevda karakteri kimdir? Begüm Topçu nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Kemal kimdir? Berk Bakioğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler Hayat kimdir? Cansın Yılmaz Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız kimdir, nereli yaşı kaç?
‘Sevgili Geçmiş’ dizisi konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gerçek adı nedir? Gülay Özdem nereli, yaşı kaç?
Chiliz coin nedir? CHZ neden sürekli yükseliyor
Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu yaşı ve oynadığı diziler
Bordo bereliler hangi eğitimlerden geçer? 2021 TSK bordo bereli eğitimleri ve şartları
Bugün tv'de kimin maçı var? 14 Mart 2021 Pazar maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Kimlik kartı kayboldu ne yapmalıyım? Kimlik kaybolunca nereye başvurulur?
Devlet hastanesi ve özel hastanelerde acilde sigortasız muayene ücretleri 2021
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Malta’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.