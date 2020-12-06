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Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Gerçek adı nedir? Aslı Babayiğit nereli, yaşı kaç?

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Gerçek adı nedir? Aslı Babayiğit nereli, yaşı kaç? haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 06.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Aralık 2020 Pazar 10:00
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Gerçek adı nedir? Aslı Babayiğit nereli, yaşı kaç?
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ACEMİ ANNELER ALEYNA

 

Kendisi her ne kadar sert bir patron olsa da sıra ailesine gelince adeta minik bir kediye dönen, Ömer’ in torunudur. Dizinin en çok güldüren karakterlerinden biridir ve Ömer’ in tersleyemediği yaramaz torunları arasından bir tanesidir. Yaramazlığı yüzünden bazen kendine çeşitli belalar açsa bile hiçbir zaman mutluluğunu ve sevecen tarafını kaybetmeyecektir, eh yaramazlığını da tabii.

 

ALEYNA KARAKTERİNE KİM HAYAT VERİYOR

Acemi Anneler adlı dizideki karakteristlik özellikleri ile çoğu izleyiciyi mest etmeyi başaran karakter Aleyna, kendisine yakaladığı hayran kitlesine “acaba kim canlandırıyor?” diye sordurmayı başarmıştır. Fazlası ile merak konusu olan oyuncunun gerçek adı ise Aslı Babayiğit’ dir.

 

ASLI BABAYİĞİT

Aslı Babayiğit Ankara’ da dünyaya gözlerini açmıştır. Kendisi tiyatrolarda eğitim alan bir tiyatro oyuncusudur ve bilinmekte olan bir birlikteliği bulunmamaktadır. Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 53 Kilo ağırlığındadır ve 1.68 uzunluğundadır. Tiyatro oyunculuğunun yanında ise Youtbe videolarında içerek üretmektedir.

 

ASLI BABAYİĞİT HANGİ DİZİLERDE YER ALDI

Tatlı oyuncumuz daha öncesinde herhangi bir dizide performans sergilememek ile birlikte sinema oyunculuğu da sergilememiştir. Aslı Babayiğit’ in ilk kez kamera karşısı oyunculuğu ise Acemi Anneler adlı dizi ile olmaktadır. Şimdiden başarıya ulaşan Aslı Babayiğit, ileriki dönemlerde de başarılı olacak gibi gözükmektedir.

 

ASLI BABAYİĞİT’ İN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA HESABI

Oyuncumuz herhangi bir sosyal medya platformunda bulunmamaktadır lakin eğer aktif bir hesabı bulunursa haberimizi güncelleyeceğiz.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 10:00
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