İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl ve ilçe tabela bilgilerinde yeni dönem
Son Dakika
Yeni düzenlemeler uygulanmaya başladı! İl...
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren Coşkun Sabah'tan olay yaratacak sözler!
Kızının bikinili fotoğraflarına ateş püsküren...

Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit hakkında bilgiler

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit hakkında bilgiler haberine ilişkin yeni gelişmeler, 20.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 10:00
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit hakkında bilgiler
Takip Et:

ACEMİ ANNELER ALEYNA

 

Kendisi her ne kadar sert bir patron olsa da sıra ailesine gelince adeta minik bir kediye dönen, Ömer’ in torunudur. Dizinin en çok güldüren karakterlerinden biridir ve Ömer’ in tersleyemediği yaramaz torunları arasından bir tanesidir. Yaramazlığı yüzünden bazen kendine çeşitli belalar açsa bile hiçbir zaman mutluluğunu ve sevecen tarafını kaybetmeyecektir, eh yaramazlığını da tabii.

 

ALEYNA KARAKTERİNE KİM HAYAT VERİYOR

Acemi Anneler adlı dizideki karakteristlik özellikleri ile çoğu izleyiciyi mest etmeyi başaran karakter Aleyna, kendisine yakaladığı hayran kitlesine “acaba kim canlandırıyor?” diye sordurmayı başarmıştır. Fazlası ile merak konusu olan oyuncunun gerçek adı ise Aslı Babayiğit’ dir.

 

ASLI BABAYİĞİT

Aslı Babayiğit Ankara’ da dünyaya gözlerini açmıştır. Kendisi tiyatrolarda eğitim alan bir tiyatro oyuncusudur ve bilinmekte olan bir birlikteliği bulunmamaktadır. Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 53 Kilo ağırlığındadır ve 1.68 uzunluğundadır. Tiyatro oyunculuğunun yanında ise Youtbe videolarında içerek üretmektedir.

 

ASLI BABAYİĞİT HANGİ DİZİLERDE YER ALDI

Tatlı oyuncumuz daha öncesinde herhangi bir dizide performans sergilememek ile birlikte sinema oyunculuğu da sergilememiştir. Aslı Babayiğit’ in ilk kez kamera karşısı oyunculuğu ise Acemi Anneler adlı dizi ile olmaktadır. Şimdiden başarıya ulaşan Aslı Babayiğit, ileriki dönemlerde de başarılı olacak gibi gözükmektedir.

 

ASLI BABAYİĞİT’ İN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA HESABI

Oyuncumuz herhangi bir sosyal medya platformunda bulunmamaktadır lakin eğer aktif bir hesabı bulunursa haberimizi güncelleyeceğiz.

 

 

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 10:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi Anneler Trt 1Acemi Anneler Trt 1|Acemi Anneler Dizisi OyuncularıAcemi Anneler OyuncularıAcemi Anneler Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor 2021 kadrosunda yer alan isimler! Yeni sezonda yarışacağı iddia edilen kişiler
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Evrim Keklik, MasterChef Türkiye'ye konuk olacak
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
MasterChef'te Evrim'in hatası Barbaros-Evrim ikilisine yarışma kaybettirdi
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut MasterChef Türkiye'ye konuk olarak katılacak
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?
Survivor Cemal Can Canseven kimdir?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit hakkında bilgiler
Yatıya Misafirim Var başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Günlük 98 TL'ye emekli olma fırsatı! Borcu olanlara müjde!
Kelebek hastalığının nedeni nedir ve neden ortaya çıkar?
E-devlet kredi notu nasıl öğrenilir? Ücretsiz kredi notu sorgulama
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın yer aldığı dizi ve film yapımları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Türkan Hanımın Konağı dizisine katılan Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir? Zehra karakteri kimdir?
Vodafone ücretsiz 3 GB ücretsiz internet için Vodafone Seni Seviyorum testi
Günlük burç yorumları 5 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
ŞOK Market 17 Temmuz aktüel indirimli ürünler kataloğu
Kuzgun Dizisine Yeni Katılan ve Diziden Ayrılan Oyuncular
2020 LGS sınavında kaç kişi tam puan aldı? En yüksek LGS puanı kaç oldu?
Yazılım Mühendisi nedir, ne iş yapar? Yazılım Mühendisi olmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 20 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Güncel gümüş fiyatları 20 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Evde bakım maaşı yatan iller 20 Aralık 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.