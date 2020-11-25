İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Acemi Anneler dizisi Aleyna karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aslı Babayiğit kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

25 Kasım 2020 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Acemi Anneler dizisi Aleyna karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aslı Babayiğit kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Kasım 25 Çarşamba günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 10:00
Acemi Anneler dizisi Aleyna karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aslı Babayiğit kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

ACEMİ ANNELER ALEYNA

 

Kendisi her ne kadar sert bir patron olsa da sıra ailesine gelince adeta minik bir kediye dönen, Ömer’ in torunudur. Dizinin en çok güldüren karakterlerinden biridir ve Ömer’ in tersleyemediği yaramaz torunları arasından bir tanesidir. Yaramazlığı yüzünden bazen kendine çeşitli belalar açsa bile hiçbir zaman mutluluğunu ve sevecen tarafını kaybetmeyecektir, eh yaramazlığını da tabii.

 

ALEYNA KARAKTERİNE KİM HAYAT VERİYOR

Acemi Anneler adlı dizideki karakteristlik özellikleri ile çoğu izleyiciyi mest etmeyi başaran karakter Aleyna, kendisine yakaladığı hayran kitlesine “acaba kim canlandırıyor?” diye sordurmayı başarmıştır. Fazlası ile merak konusu olan oyuncunun gerçek adı ise Aslı Babayiğit’ dir.

 

ASLI BABAYİĞİT


Aslı Babayiğit Ankara’ da dünyaya gözlerini açmıştır. Kendisi tiyatrolarda eğitim alan bir tiyatro oyuncusudur ve bilinmekte olan bir birlikteliği bulunmamaktadır. Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 53 Kilo ağırlığındadır ve 1.68 uzunluğundadır. Tiyatro oyunculuğunun yanında ise Youtbe videolarında içerek üretmektedir.

 

ASLI BABAYİĞİT HANGİ DİZİLERDE YER ALDI

Tatlı oyuncumuz daha öncesinde herhangi bir dizide performans sergilememek ile birlikte sinema oyunculuğu da sergilememiştir. Aslı Babayiğit’ in ilk kez kamera karşısı oyunculuğu ise Acemi Anneler adlı dizi ile olmaktadır. Şimdiden başarıya ulaşan Aslı Babayiğit, ileriki dönemlerde de başarılı olacak gibi gözükmektedir.

 

ASLI BABAYİĞİT’ İN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA HESABI

Oyuncumuz herhangi bir sosyal medya platformunda bulunmamaktadır lakin eğer aktif bir hesabı bulunursa haberimizi güncelleyeceğiz.

 

 

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 10:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi Anneler Trt 1Acemi Anneler Trt 1|Acemi Anneler Dizisi OyuncularıAcemi Anneler OyuncularıAcemi Anneler Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Aleyna karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aslı Babayiğit kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Çoçuk yardım parası kimler alabilir? 2020 Çoçuk yardım parası kaç yaşına kadar ödenir?
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Kasım 2020 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
E-devlet kredi notu sorgulama ve öğrenme işlemleri 2020
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın yer aldığı dizi ve film yapımları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakteri kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Yatıya Misafirim Var programı Kanal D başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
2 Ağustos Bim'de indirimli satılacak ürünler listesi
Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Avlu yeni sezonu tarihi belli oldu mu?
Reynmen konseri nerede ve ne zaman olacak? Reynmen konser tarihi
Victoria’s Secret ilk trans modeli Valentina Sampaio kimdir?
Gündüz bakım evleri ve kreşler açık mı?
En Şık Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Otellerdeki restoranlar açık mı? Hafta içi ve hafta sonları otel restoranları açık mı?
Media Markt Black Cuma Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi 2020
Migros 5M 25 Kasım ucuz iPhone 11 Black Cuma kampanyası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.