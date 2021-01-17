İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Son Dakika
Bakan Koca aşıyla ilgili merak...
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...
Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu
Son Dakika
Çin'de korona tespit edilen binlerce...

Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit'in hayatı ve yer aldığı diziler

Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit'in hayatı ve yer aldığı diziler haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 17-01-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 10:00
Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit'in hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

ACEMİ ANNELER ALEYNA

 

Kendisi her ne kadar sert bir patron olsa da sıra ailesine gelince adeta minik bir kediye dönen, Ömer’ in torunudur. Dizinin en çok güldüren karakterlerinden biridir ve Ömer’ in tersleyemediği yaramaz torunları arasından bir tanesidir. Yaramazlığı yüzünden bazen kendine çeşitli belalar açsa bile hiçbir zaman mutluluğunu ve sevecen tarafını kaybetmeyecektir, eh yaramazlığını da tabii.

 

ALEYNA KARAKTERİNE KİM HAYAT VERİYOR

Acemi Anneler adlı dizideki karakteristlik özellikleri ile çoğu izleyiciyi mest etmeyi başaran karakter Aleyna, kendisine yakaladığı hayran kitlesine “acaba kim canlandırıyor?” diye sordurmayı başarmıştır. Fazlası ile merak konusu olan oyuncunun gerçek adı ise Aslı Babayiğit’ dir.

 

ASLI BABAYİĞİT

Aslı Babayiğit Ankara’ da dünyaya gözlerini açmıştır. Kendisi tiyatrolarda eğitim alan bir tiyatro oyuncusudur ve bilinmekte olan bir birlikteliği bulunmamaktadır. Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 53 Kilo ağırlığındadır ve 1.68 uzunluğundadır. Tiyatro oyunculuğunun yanında ise Youtbe videolarında içerek üretmektedir.

 

ASLI BABAYİĞİT HANGİ DİZİLERDE YER ALDI

Tatlı oyuncumuz daha öncesinde herhangi bir dizide performans sergilememek ile birlikte sinema oyunculuğu da sergilememiştir. Aslı Babayiğit’ in ilk kez kamera karşısı oyunculuğu ise Acemi Anneler adlı dizi ile olmaktadır. Şimdiden başarıya ulaşan Aslı Babayiğit, ileriki dönemlerde de başarılı olacak gibi gözükmektedir.

 

ASLI BABAYİĞİT’ İN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA HESABI

Oyuncumuz herhangi bir sosyal medya platformunda bulunmamaktadır lakin eğer aktif bir hesabı bulunursa haberimizi güncelleyeceğiz.

 

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 10:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi Anneler Trt 1Acemi Anneler Trt 1|Acemi Anneler Dizisi OyuncularıAcemi Anneler OyuncularıAcemi Anneler Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Gazeteci Uğuroğlu'nu darp eden 4 kişi serbest kaldı!
Gazeteci Uğuroğlu'nu darp eden 4 kişi serbest kaldı!
2019 RTGD Ödül törenleri sahibini buldu! Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!
2019 RTGD Ödül törenleri sahibini buldu! Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi!
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit'in hayatı ve yer aldığı diziler
Yatıya Misafirim Var program başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
Bilecik askere kaç gönderiyor? 2021 Bilecik merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Adıyaman askere kaç gönderiyor? 2021 Adıyaman merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı!
Türkan Hanımın Konağı dizisinin Rabia'sı Arzu Yanardağ'ın hayat hikayesi!
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yatıya Misafirim Var başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim? 2021 Aile hekimi değiştirme formu nasıl doldurulur?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra (Almira Tuğgül Küçükoğlu) kimdir?
2020 İOKBS bursluluk sınav tarihi değişti mi, sınav ne zaman yapılacak?
Elimi Bırakma dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri bilgileri
Beni Bırakma İnci kimdir? Gerçek adı nedir? Elena Selin Kahraman hakkında bilgiler
Paris Hilton ve Şafak Sezer Paris'in Sırrı filminde oynayacak! Paris'in sırrı filmi ne zaman vizyona girecek, nerede çekilecek?
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm yayınlanacak mı? 29 Mart Kanal D yayın akışı ÇGHB 2 var mı yok mu, bugün neden yok?
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Cevizli gaziantep baklavası nasıl yapılır? 2021 Evde cevizli baklava tarifi
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Google haritalar işletme ekleme yöntemleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.