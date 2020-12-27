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Acemi Anneler dizi oyuncusu Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Acemi Anneler dizi oyuncusu Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 27.12.2020li haberimize göz atabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 13:21
Acemi Anneler dizi oyuncusu Tarık kimdir? Cantuğ Turay hakkında bilgiler
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Acemi Anneler Dizisi Tarık Kimdir?

Cantuğ Turay, 14 Mayısıs 1984 yılında Ankara'da doğdu. Oyuncu 1.78 boyunda ve 73 kg ağırlığında. Hacettepe Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun olmuştur.

TRT ekranına "Gezi-Yorum" adlı belgesel programının sunuculuğunu yapmıştır. Begüm Topçu Turay ile evlenen oyuncunun bir kızı vardır.

Aktif olarak şimdilerde Acemi Anneler dizisinde Tarık rolüyle dizide rol almaktadır. 2005 senesinde Beşinci Boyut dizisinde yer almış ve Bizim Evin Halleri isimli dizide Rüzgar olarak uzun süre yer almıştır.

Cantuğ Turay’ın Rol Aldığı Diziler

Deniz Yıldızı (Melih) 2009 – 2015

Bizim Evin Halleri (Rüzgar) 2000 – 2008

Beşinci Boyut (Mehmet) 2005

Gezi-Yorum 2005



Son Güncelleme: 27.12.2020 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1DiziAcemi Anneler
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