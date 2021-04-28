İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Acemi Anneler dizi oyuncusu Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan hakkında bilgiler

Acemi Anneler dizi oyuncusu Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan hakkında bilgiler konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Acemi Anneler dizi oyuncusu Melahat kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 28 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 10:05
Acemi Anneler dizi oyuncusu Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan hakkında bilgiler
Takip Et:

Acemi Anneler Melahat Karakteri

Dr. Murat'ın ablasıdır. Kardeşi Murat’tan gelini Beyza'yı hep kıskanmıştır. Melahat'ın bu tür davranışları kimi zaman Murat ve Beyza'yı çok kızdırır, Melahat'a duydukları saygı nedeniyle çoğu zaman Murat ve Beyza bir şey demezler ama bu büyük bir aile sorunudur ve günlük yaşamlarını olumsuz etkiler.

Acemi Anneler Melahat Kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Melahat rolünü oynayan ve kardeşini kıskanmasıyla bilinen oyuncuyu izleyiciler merak etmektedir. Şimdi Acemi Anneler dizisinde Melahat karakterini canlandıran oyuncu Deniz Gökçe Kayhan ile tanışalım. Deniz Gökçe Kayhan'la ilgili tüm detaylar...

Deniz Gökçe Kayhan Kimdir?

Deniz Gökçe Kayhan, 1982 yılında Ankara ilimizde doğdu. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati ile meslek kariyerine başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında Bakü Güzel Sanatlar Akademisi'nden yüksek lisans derecesi aldı. İlk oyunculuk kariyeri 1992 yılında Elif’in Rüyaları dizisi oldu. Kızı vefat etmesinden sonra oyunculuk hayatına uzun bir ara vermiştir.

Deniz Gökçe Kayhan’ın Rol Aldığı Diziler

1992 – Elif’in Rüyaları (Elif)

1994 – Eyvah Hamiyet Teyze

2002 – Bizim Evin Halleri (Şeyda)

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu

2014 – Büyük Sır

2020 – Acemi Anneler (Melahat)

Deniz Gökçe Kayhan İnstagram Kullanıcı Adı

Oyuncumuz Deniz Gökçe Kayhan, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşım yapıyor. Deniz Gökçe Kayhan'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 136 gönderi ve 2.256 takipçisi bulunuyor. Başarılı oyuncu Deniz Gökçe Kayhan'ın Instagram kullanıcı adı: @edenizgokce




Son Güncelleme: 28.04.2021 10:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelahatDiziAcemi Anneler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı
Oya Çebi kimdir? Habertürk haber spikeri Oya Çebi hakkında bilgiler
Oya Çebi kimdir? Habertürk haber spikeri Oya Çebi hakkında bilgiler
Müge Anlı Reşit Baş’a ne oldu?
Müge Anlı Reşit Baş’a ne oldu?
Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?
Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?
Işıl Açıkkar kimdir? TRT 1 Ana haber spikeri Işıl Açıkkar hakkında bilgiler
Işıl Açıkkar kimdir? TRT 1 Ana haber spikeri Işıl Açıkkar hakkında bilgiler
Survivor sandalye tasarım ödülü yarışması oy verme linki
Survivor sandalye tasarım ödülü yarışması oy verme linki

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizi oyuncusu Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisindeki Aleyna karakteri Kimdir? Aslı Babayiğit dizideki rolü ve hayatı
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Oruç bitiş tarihi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
Emanet dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Aydın kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?
Emanet dizisi Bora karakterini kim canlandırıyor? Göksel Kayahan kimdir?
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Zehra karakteri kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisinde Selami karakterine Eser Eyüboğlu hayat veriyor
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Beşiktaş Kayserispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK 3 - 1 Kayseri youtube geniş özeti ve maçın golleri
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2021 çoban desteği ne kadar?
Aile hekim değişikliği nasıl yapılır? Aile Hekimi değişimi yapmak istiyorum

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.