Acemi Anneler dizi oyuncusu Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan hakkında bilgiler

Acemi Anneler Melahat Karakteri

Dr. Murat'ın ablasıdır. Kardeşi Murat’tan gelini Beyza'yı hep kıskanmıştır. Melahat'ın bu tür davranışları kimi zaman Murat ve Beyza'yı çok kızdırır, Melahat'a duydukları saygı nedeniyle çoğu zaman Murat ve Beyza bir şey demezler ama bu büyük bir aile sorunudur ve günlük yaşamlarını olumsuz etkiler.

Acemi Anneler Melahat Kimdir?

Acemi Anneler dizisinde Melahat rolünü oynayan ve kardeşini kıskanmasıyla bilinen oyuncuyu izleyiciler merak etmektedir. Şimdi Acemi Anneler dizisinde Melahat karakterini canlandıran oyuncu Deniz Gökçe Kayhan ile tanışalım. Deniz Gökçe Kayhan'la ilgili tüm detaylar...

Deniz Gökçe Kayhan Kimdir?

Deniz Gökçe Kayhan, 1982 yılında Ankara ilimizde doğdu. 1989 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati ile meslek kariyerine başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında Bakü Güzel Sanatlar Akademisi'nden yüksek lisans derecesi aldı. İlk oyunculuk kariyeri 1992 yılında Elif’in Rüyaları dizisi oldu. Kızı vefat etmesinden sonra oyunculuk hayatına uzun bir ara vermiştir.

Deniz Gökçe Kayhan’ın Rol Aldığı Diziler

1992 – Elif’in Rüyaları (Elif)

1994 – Eyvah Hamiyet Teyze

2002 – Bizim Evin Halleri (Şeyda)

2003 – Yuvadan Bir Kuş Uçtu

2014 – Büyük Sır

2020 – Acemi Anneler (Melahat)

Deniz Gökçe Kayhan İnstagram Kullanıcı Adı

Oyuncumuz Deniz Gökçe Kayhan, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve sık sık takipçileriyle paylaşım yapıyor. Deniz Gökçe Kayhan'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 136 gönderi ve 2.256 takipçisi bulunuyor. Başarılı oyuncu Deniz Gökçe Kayhan'ın Instagram kullanıcı adı: @edenizgokce