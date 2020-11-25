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Acemi Anneler Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk kimdir?

Acemi Anneler Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk kimdir? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Acemi Anneler Ceren karakterini kim canlandırıyor? konusuyla ilgili olarak 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:30
Acemi Anneler Ceren karakterini kim canlandırıyor? Yağmur Öztürk kimdir?
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TRT 1 ekranlarında 19 Ekim’den itibaren hafta içi her gün yayınlanacak yeni bir dizi başlıyor. ‘Acemi Anneler’ adlı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Dizide 4 annenin başından geçen olaylar anlatılacak. Acemi Anneler’in merhameti, temiz kalbi ve güzelliği yüzüne yansıyan karakteri Ceren, beş yıldır Tarık ile evlidir. Eşi öğretmen olan Ceren, adeta bir iyilik meleği, güler yüzlü ve sevecen bir kadındır.

Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir?


Acemi Anneler dizisinde Ceren karakterini Yağmur Öztürk canlandırmaktadır. 1 Ocak 1999 yılında İstanbul’da doğan güzel oyuncu 57 kilogram ve 1.74 cm boyundadır. Modellik yapan oyuncu, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Öztürk, oyunculuk eğitiminin yanı sıra spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi de almıştır.

Genç oyuncu 2018 yılında Beni Affet, 2019 yılında Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 25.11.2020 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Yağmur öztürkCerenAcemi Anneler
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