İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Acemi Anneler Cenk kimdir? Ege Semih Erken biyografisi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Acemi Anneler Cenk kimdir? Ege Semih Erken biyografisi haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 9 Aralık Çarşamba 13:20 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:20
Acemi Anneler Cenk kimdir? Ege Semih Erken biyografisi
Takip Et:

Acemi Anneler 19 Ekim Pazartesi günü ekranlara ilk bölümü ile gelecektir. Trt1 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanan Acemi Anneler, yeni anne olmuş olan 4 kadının mücadelesini anlatacaktır.

Acemi Anneler dizisinden Cenk:

Acemi Anneler adlı dizi ile ekranlara gelecek olan Cenk karakterini, 2017 Best Model Türkiye yarışmasının 2’ ncisi olan Ege Semih Erken canlandıracak.

 

Ege Semih Erken oyunculuk kariyerine Yasak Elma adlı dizide canlandırdığı Emre karakteri ile başlamıştır. Oyuncu ekranlarda yenidir ve ikinci dizisi Acemi Anneler olacaktır.

 

Acemi Anneler dizisinde yer alan Cenk oldukça yakışıklı bir karakterdir. Ege Semih Erken için ise maalesef detaylı bilgiler henüz basın ile paylaşılmamıştır. Paylaşıldığında ise haberimiz revize edilecektir.

 

Ege Semih Erken aktif olarak sosyal medya kullanımı yapmaktadır. Oyuncunun sosyal medya kullanıcı adı ise @egesemihh’ dir.



Son Güncelleme: 09.12.2020 13:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acemi Anneler KadrosuAcemi Anneler Kadrosu|Acemi Anneler Dizi OyuncularıAcemi Anneler Ne Zaman Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor

Popüler Haberler

Acemi Anneler Cenk kimdir? Ege Semih Erken biyografisi
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Aralık 2020
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ne, film nerede çekildi?
Acemi Anneler Murat karakterini kim canlandırıyor? Tolga Akman kimdir?
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu biyografisi
Acemi Anneler dizisinde Kemal karakterini Berk Bakioğlu canlandırıyor
Acemi Anneler Nil kimdir? Merve Üçer biyografisi
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz doğum tarihi
Asgari Geçim İndirimi şartları nelerdir? 2020 AGİden kimler yararlanabilir?
Sıla'ya yaz konserleri için halk tepkisi!
EYT Yasasında son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Yeni Gelişmeler var mı?
Fransa Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye Fransa maç tarihi ve yayın kanalı
Vakıfbank personel alımı yapıyor! Başvuru detayları ve şartları ne?
Papaz büyüsü nedir? Papaz büyüsü nasıl bozulur?
Tiktok para kazanma ne zaman açılır? Tiktok para kazanma nasıl olur?
Show TV canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2020
Devletin öğrencilere verdiği para yardımları nelerdir? 2020 Hangi şartlarda öğrenci yardımı ve devlet bursu alınabilir?
E-devletten enabız şifresi nasıl alınır? E-nabız şifresi nasıl girilir?
Hasta kabul sekreterliği eğitimi içeriği nedir? Hasta kabul sekreterliği görevleri ve çalışma alanları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.