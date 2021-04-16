Acemi Anneler 131. bölüm fragmaı 19 nisan 2021 pazartesi
Acemi Anneler hafta içi her gün saat 15.00'da Trt 1 'de yayınlanmakta. Gündüz kuşağının vazgeçilmez dizilerinden olan Acemi Anneler , 130.bölümle ekranlara geliyor. Dizinin 131.bölümününde ne zaman yayınlanacağı merak edilmektedir. Acemi Anneler 131.bölüm ne zaman? İşte Acemi Anneler dizisinin yeni bölüm fragmanı...
16 Nisan 2021 Cuma 15:07
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Trt 1’de yayınlanan Acemi Anneler dizisinin 130.bölümü 16 Nisan Cuma günü yayınladı. Seyirciler Acemi Anneler’in 131.bölümünü merak etmektedir.
Acemi Anneler’in 131.bölümü 19 Nisan günü ekranlara gelecek.
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